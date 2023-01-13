Кабинет министров постановил с 1 февраля сократить 19 видов деятельности на основе патента. Вместо 86 видов теперь их станет 67. Об этом 13 января сообщили на сайте Госналоговой службы (ГНС).

По данным налоговой, индивидуальная предпринимательская деятельность сокращается с 56 видов до 34, а индивидуальная трудовая деятельность, наоборот, дополняется 3 видами деятельности, к уже имеющимся 30.

Индивидуальная предпринимательская деятельность

В ГНС сообщили, что по предпринимательской деятельности исключены:

услуги по техническому обслуживанию вычислительной и множительной техники;

услуги свадебных салонов;

услуги караоке;

игры в лото на рынках с использованием временных точек;

услуги по изготовлению и реализации готовых блюд из мяса и мяса птицы (шашлык, гриль);

производство хлеба (за 1 жарочный шкаф).

С предпринимательской деятельности в трудовую деятельность перенесли:

деятельность наземного транспорта;

услуги звукозаписи и видеосъемки;

деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов;

услуги по обслуживанию торжеств и обрядов (музыканты, тамада, танцевальные и актерские группы, прочие сценические выступления).

Новыми видами деятельности дополнили:

услуги по мойке автотранспортных средств;

услуги частной стоматологии с использованием до 3 посадочных кресел;

услуги саун (в зависимости от стоимости услуги).

Кроме того, по данным налоговой, 16 видов деятельности объединили в один пункт, а 5 видов деятельности переименовали в новые названия.

«Изменился также расчет по сдаче в аренду собственной недвижимости. Так, ставка патента будет определяться за 1 кв.м., тогда как ранее – в зависимости от количества комнат», — сообщили в ведомстве.

Индивидуальная трудовая деятельность

По индивидуальной трудовой деятельности исключили:

услуги по дрессировке собак;

общестроительные работы;

электромонтажные работы;

санитарно-технические работы;

услуги по загрузке единиц сотовой связи.

При этом появились новые виды индивидуальной трудовой деятельности:

услуги лечебного массажа, оказываемые лицом с инвалидностью I группы;

услуги швеи, осуществляющей деятельность на дому;

визажистов, парикмахеров, специалистов по маникюру и педикюру;

услуги частных бань на дому с площадью до 100 кв.м. (в зависимости от площади и места расположения);

деятельность наземного транспорта;

специальные строительные работы, в том числе ремонтные.

В ГНС отметили, что физические лица, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность, не имеют право привлекать наемных работников. В налоговой добавили, что с 1 января 2023 года патент подлежит обязательному электронному оформлению (Электронный патент).

Кроме этого, изменен код платежа налога на основе патента – с «11122300» на «11122200».

«Налогоплательщики, деятельность которых подпадает под сокращение на основе патента, должны выбрать другой режим уплаты налога. Налоги можно уплачивать на основе единого налога (упрощенная система налогообложения) или на общем налоговом режиме», – сообщили в ГНС.

При этом, ГНС опубликовала неполный список сокращенных видов деятельности на основе патента. В пресс-службе ГНС сообщили «Клоопу», что некоторые смежные пункты деятельности в релизе упоминать на стали, а какие — не уточнили.

В чем разница между индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельностью?

Согласно Налоговому кодексу, индивидуальной трудовой деятельностью занимается физическое лицо, самостоятельно и без привлечения наемного труда в научной, педагогической (преподавательской), творческой сферах, а также в иных сферах, определяемых Кабмином.

А индивидуальный предприниматель — это физлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования организации на территории Кыргызстана, включая деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, на которое возложено исполнение обязанностей, установленных Налоговым кодексом.

«Индивидуальным предпринимателем не признается физическое лицо, осуществляющее индивидуальную трудовую деятельность в соответствии с требованиями Кодекса», — говорится в документе.