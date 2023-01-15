Токмокский городской суд на два месяца арестовал 80-летнего пенсионера, подозреваемого в систематическом изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом «Клоопу» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их информации, суд избрал меру пресечения еще 31 декабря.

«80-летний подозреваемый по итогам назначенных ранее экспертиз на время расследования взят судом под стражу с содержанием в СИЗО. Расследование продолжается», — сообщили в милиции.

Об инциденте стало известно 23 декабря 2022 года. Тогда в милиции сообщали, что 80-летний житель Токмока подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

Мать пострадавших рассказала, что «девочки подвергались насилию регулярно» и боялись сообщить о происходящем из-за того, что подозреваемый «угрожал расправой».

По ее словам, узнала о происходящем она «случайно» после того, как в больнице сказали, что ее 12-летняя дочь находится на восьмом месяце беременности.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование». Следствие установило, что пострадавшие помогали убираться в доме подозреваемого.

Сообщалось, что это дело находится на «особом контроле» руководства МВД и ГУВД Чуйской области.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане за первые пять месяцев 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. В конце июля министр внутренних дел Улан Ниязбеков сообщил о росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних.

Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.

Если вы стали жертвой или очевидцем детского насилия, то вы можете позвонить в Центр «Телефон доверия для детей» анонимно и бесплатно по номеру 111.

Центр принимает звонки со всех регионов страны, а также работает ежедневно и круглосуточно. Вас могут проконсультировать, оказать психологическую помощь, если вам нужна помощь правоохранительных органов, обращение перенаправят к ним.

Также работают центры помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область, Бишкек, ул. Карасаева №73. Телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;

Ошская область, Ош, ул. Гапара Айтиева, 5/1. Телефон: 03222 62288;

Талаская область, Талас. Телефон: 0778 4366775;

Ысык-Кульская область, Каракол, ул. Жамансариева № 163. Телефоны: 03922 50405, 03922 50212;