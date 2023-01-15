Во время массированного обстрела Россией украинского города Днепр 14 января одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом, полностью разрушив два подъезда. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о смерти как минимум 21 человека, 74 человека пострадали.

Разбор завалов и поиски выживших продолжаются. Спасателям помогают сотни жителей города. По словам главы администрации Днепропетровской области Валентины Резниченко, в больницы доставили более 40 человек, четверо их них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 14 детей.

«Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек», — написал Резниченко.

По его словам, из-за ракетного удара по жилому дома разрушены 72 квартиры, в которых проживало до 200 человек, среди них около 50 детей. Всего в 16-подъездном доме было около 1,7 тысяч жителей.

В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим.

Главнокомандующий силами ПВО Украины Николай Олещук заявил, что в жилой дом попала ракета Х-22 и у украинской армии нет огневых средств, способных сбивать их.

«В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны», — сказал он.

Помимо Днепра, о ракетных ударах сообщали в Киеве, где были повреждены 18 домов. Также от обстрелов пострадали Николаевская область, Харьков и Кривой Рог — там ракета попала в жилой дом. Один человек погиб и один ранен.

Вторжение российской армии в Украину началось 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. За почти год войны Россия сначала захватила значительную часть территории Украины, однако к концу года украинская армия смогла освободить 40% оккупированной местности.

По информации ООН на 10 января, в результате вторжения России в Украине были убиты 6 952 мирных жителя. Ранения и травмы за это время получили более 11 тысяч человек.

Ряд стран, в том числе США и Евросоюз, ввели экономические санкции в отношении России. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций. Кроме того, страны вводят персональные санкции в отношении российских чиновников, олигархов и бизнесменов.