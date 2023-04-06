Кожомкулову предъявили обвинение по статьям «Заключение заведомо невыгодного контракта» и «Злоупотребление должностным положением». Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие сейчас ищет остальных соучастников Кожомкулова, и принимает меры по возмещению причиненного ущерба.

Коррупция в энергосекторе

Энергосектор остается довольно коррумпированной областью, несмотря на попытки властей бороться с этим. Например, в ноябре 2021 года Жапаров поручил Генпрокурору Курманкулу Зулушеву проверить энергосектор из-за множества фактов списания миллионных долгов.

Спустя месяц Генпрокуратура нашла коррупционную схему. Ущерб государству оценили в 900 млн сомов.

В 2022 году расследования продолжились, задерживали глав и сотрудников крупных распределительных компаний таких, как «Ошэлектро», «Востокэлектро» и «Северэлектро».

При этом энергосектор находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может. Поэтому в стране наблюдается дефицит электричества, которые пытаются закрывать импортом из соседних стран и локальными отключениями.

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Свет или хлеб. Кыргызстан страдает от нехватки электроэнергии, но у населения нет денег ее покупать