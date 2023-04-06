Власти Казахстана опасаются дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) и приняли решение повысить цены на топливо.

По данным издания Vlast.kz, цены на бензин планируют повысить на 11% и 20% на дизель. Об этом 3 апреля сообщил и. о. министра энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

По его словам, для стабилизации внутреннего рынка стране нужно снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

Потребление растет из-за низких цен и серого экспорта

«Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны», — сообщил Акчулаков.

По его словам, в стране продолжает расти объем потребления из-за чего в прошлом году у Казахстана был дефицит топлива в размере 350 тысяч тонн, который закрыли за счет дорогого импортного топлива.

«Основными факторами постоянно растущих объемов потребления являются: транзитный автотранспорт, а также серый экспорт в соседние страны. Так, по самым скромным подсчетам, в прошлом году на долю транзитного транспорта пришлось около 150 тысяч тонн дизтоплива. Еще порядка 200 тысяч тонн горючего было вывезено серым экспортом», — пояснил и. о. министра.

О риске дефицита топлива позже 4 апреля сообщил и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, объясняя решение поднять цены на бензин и дизельное топливо.

Глава правительства сказал, что если этого не сделать, то уже в нынешнем году страна столкнется с дефицитом топлива в объеме до 850 тысяч тонн.

«Наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на пределе своих мощностей. Однако мы постоянно сталкиваемся с рисками нехватки ГСМ. Основным фактором вывоза и дефицита являются низкие цены на ГСМ в Казахстане. […] В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны. Получается, что наше дешевое топливо работает на экономики соседних стран в ущерб собственным национальным интересам. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ необходимо снизить ценовую разницу. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить потребности рынка. Иного пути у нас нет», — заявил Смаилов.

Он добавил, что фермеры Казахстана полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге (39 сомов) за литр и для них цена не изменится.

После того как власти Казахстана анонсировали повышение цен на топливо в Алматы временно ввели ограничения на отпуск дизельного топлива на заправках. В акимате Алматы сообщили, что нехватка топлива связана с закрытием Шымкентского НПЗ на ремонт, а также с возросшим спросом со стороны жителей области.

Повышенный спрос на дизель со стороны жителей Алматинской области и транзитного транспорта «вызвало одномоментный рост потребления на 30-35% и привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС».