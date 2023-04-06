Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 6 апреля отклонили законопроект, который предлагал ввести прямые выборы мэра Бишкека.

Во время обсуждения голоса парламентариев разделились, часть выступала за, отмечая, что горожане сами должны выбирать мэра, а другие выступали против.

«Пусть хоть 20 мэров сменятся. Нужно их менять, если они не могут работать. Будем менять, пока не добьемся до того, кто будет работать во благо народа и родины. Если мы введем прямые выборы, то чтобы его снять нужно будет преодолеть еще больше препятствий. Поэтому я против законопроекта», — сказал депутат Кундузбек Сулайманов, комментируя частую смену градоначальников.

За законопроект в итоге проголосовали 38 депутатов, а 13 выступили против. Однако, так как это конституционный закон его должны были одобрить большинство депутатов, то есть 46 депутатов.

Ранее законопроект, который предлагал ввести прямые выборы мэра Бишкека, одобрил профильный комитет парламента. Один из инициаторов поправок депутат Жанар Акаев отмечал, что горожане должны иметь возможность участвовать в управлении городом и сами выбирать мэра.

Однако против прямых выборов мэра в столице выступил Кабинет министров, дав отрицательное заключение к законопроекту. Кабмин обосновал это тем, что прямые выборы могут привести к нестабильности.



До октября 2021 года мэры городов избирались депутатами горкенеша, кандидатов выдвигали фракции и премьер-министр. Однако позже был подписан закон о местной госадминистрации и органах местного самоуправления, по которому мэры городов республиканского и областного значений назначаются президентом.