Депутата Токмокского городского кенеша Кайрата Чокеева, угрожавшего расправой сотруднице офиса «Яндекс.Такси», отпустили под домашний арест. Об этом 6 апреля «Клоопу» сообщили в ГУВД Чуйской области.

Решение вынес Аламединский районный суд. Судья удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечении в отношении Чокеева. В милиции не сообщили, почему депутата отпустили под домашний арест, ссылаясь на «секретность следствия». В милиции добавили, что по этому делу следствие еще продолжается.

Чокеева задержали 9 марта. Известно, что при обыске у него нашли патроны. Аламединский районный суд вынес решение, по которому Чокеев должен был находиться под стражей до 6 мая.

Угрозы сотруднице «Яндекс.Такси»

26 февраля депутатка горкенеша Чолпон Сыдыкова опубликовала видео и сообщила об угрозах сотрудникам недавно открывшегося офиса компании. Она заявила, что опознала депутатов Токмокского горкенеша Кайрата Чокеева и Зафара Абраимова.

По данным милиции, в тот же день в УВД Свердловского района Бишкека с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в 16:00 часов в офис фирмы «Салтанат Кейджи» в Токмоке зашли неизвестные, в агрессивной форме вывели одного из сотрудников и угрожали физической расправой с поджогом офиса.

«Порвали рекламный баннер фирмы стоимостью 3 000 сом и вынудили работников фирмы выехать из города Токмок. Факт зарегистрирован в УВД Свердловского района и по территориальности передан в ОВД города Токмок для рассмотрения», — сообщили в милиции.

Кроме этого депутата ранее связывали с нападением на экс-депутата парламента Омурбека Текебаева.

Автор: Рустам Турсунбеков