Против законопроекта, который разработала администрация президента, выступил депутат Адахан Мадумаров. По его мнению, он направлен «на амнистирование тех, кто разбогател незаконно за счет народа».

«Но надо же таких рано или поздно привлекать к ответственности. Вы же этим своим законопроектом полностью их освобождаете от этого», — возмутился парламентарий.Министр экономики Данияр Амангельдиев в ответ сказал, что депутат «ведет обсуждение в неправильном направлении» и амнистия будет касаться только капитала.«Если преступление будет доказано, то это лицо будет отвечать. На совершенные преступления законопроектом не дается никакой амнистии», — отметил он.

Мадумаров в ответ заявил, что законопроект направлен «не на нужды 7 млн кыргызстанцев, а ради определенной группы высокопоставленных чиновников».

Депутатка Гуля Кожомкулова поинтересовалась у замгенпрокурора Умуткан Конкубаевой, какие риски видит надзорный орган в этом законопроекте. Конкубаева в ответ заявила, что никаких рисков нет.

Что за инициатива?

Законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» разработала и предложила администрация президента в марте 2022 года.

Первоначальный вариант законопроекта раскритиковали юристы, отмечая, что инициатива противоречит Конституции страны, международным договорам и документам, участницей которых является Кыргызстан, а также государственной стратегии по противодействию и ликвидации коррупции.

Однако, несмотря на это, парламент после просьбы президента Садыра Жапарова в июне прошлого года принял законопроект в первом чтении, обещая, что будут вноситься поправки. По словам депутата Дастана Бекешева, законопроект действительно переработали, но основные риски, которые озвучивались юристами, остались.

Законопроектом предлагается дать возможность кыргызстанцам задекларировать активы, по каким-либо причинам не задокументированные ранее. Речь идет даже об активах, полученных незаконным или преступным путем, за исключением добытых при совершении преступлений против личности и частной собственности. Для этого надо подать специальную декларацию.

При этом никто не будет обязан раскрывать источник происхождения этих активов. Новая специальная декларация будет служить подтверждением законности их происхождения.

Кроме того, законопроектом предлагается уничтожить все поданные ранее декларации, в случае если была предоставлена специальная декларация. За обнародование спецдекларации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Садыр Жапаров, выступая в парламенте в июне прошлого года отмечал, что цель законопроекта — не защита коррупционеров, а возврат в страну активов «богачей», которые держат их за рубежом.