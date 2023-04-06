Активист и блогер Ырыс Жекшеналиев на своей странице в Фейсбуке опубликовал открытое обращение к президенту Садыру Жапарову. Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и гособвинение запросило для него шесть лет лишения свободы по этому делу.

Жекшеналиев в своем обращении написал, что не согласен с обвинением и не делал никаких призывов.

«Сидя в тюрьме я переживал и писал родным: “Не делайте обращений, не выходите на митинги или разные акции, это могут использовать потом [против нас]”. Они это сделали, даже если внутри все горело, они никуда не стали выходить. Это еще раз доказывает, что у меня не было цели захватить власть. […] Может я и совершил ошибку по молодости, по незнанию. Но я считаю, что за эту ошибку я заплатил своим здоровьем и здоровьем мамы, близких и родных мне людей. Сегодня моя совесть чиста», — отметил он.

Блогер добавил, что является студентом и учится на юриста. По его словам, «если справедливость восторжествует» и его оправдают, то он намерен продолжить учебу.

20-летнего блогера Ырыса Жекшеналиева задержали 14 августа 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. В том обращении Сегизбаев заявлял, что нужно сохранить месторождение Жетим-Тоо в Нарынской области для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД — полностью прекратить уголовное дело в его отношении.

Согласно последнему постановлению суда, Жекшеналиев будет находиться под домашним арестом до 25 мая 2023 года.