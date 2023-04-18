Сотрудники Госкомитет нацбезопасности 18 апреля задержали директора компании Forester Александра Черепова. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на ГКНБ.

По информации Госкомитета, вместе Череповым задержаны еще 10 инспекторов Государственной налоговой службы по подозрению в коррупции. Черепова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ, а в компании Forester провели обыск. По данным Kaktus.media, деятельность компании сейчас приостановлена, а офис опечатан. Издание также со ссылкой на источники пишет, что по делу о коррупции причиненный ущерб оценивается в 200 млн сомов.

Днем ранее, 17 апреля ГКНБ сообщил о задержании 10 налоговиков, которых подозревают в сговоре с бизнесом. В Госкомитете сообщили, что те умышленно занизили суммы налогов, подлежащих уплате на сумму более 100 млн сомов. Всех задержанных заключили под стражу.

Forester одна из крупнейших компаний дистрибьюторов на рынке Кыргызстана, основанная в 1997 году. Она занимается поставками алкогольных напитков, соков, кондитерских и консервных изделий, а также мыло-моющей продукции.

Обыски и задержание директоров крупных компаний в Кыргызстане происходят не первый раз. В августе 2022 года ГКНБ задержал совладельца компании «Умут и Ко» Журата Абдуллаева по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

На работе и в доме мужчины провели обыски, где нашли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также бронированную разведывательно-дозорную машину с пулеметом.

В ГКНБ сообщили, что во время обыска нашли наркотическое вещество растительного происхождения весом 2,03 грамма и боеприпасы различного калибра. А также изъяли около 822 миллионов сомов. Затем суд признал Абдуллаева виновным, а найденное оружие и более 800 млн сомов передали в счет государства.

В апреле уже 2023 года в компании «Аю» обыск провело МВД, которое сообщило, что на заводе компании нашли 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, а также 13 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками.

В МВД добавили, что провели обыски ещё по 118 адресам компании, где также задержали подозреваемых по делу.

Примечательно, что до обысков президент Садыр Жапаров обвинил компанию «Аю» в том, что она скрывала налоги, подделывала акцизные марки и занималась контрабандой спирта.

Также он заявил, что власти конфисковали заводы по производству спирта и водки у компании «Аю», и их передадут на баланс государства. По его словам, это сделали в соответствии с законом и в рамках так называемой «кустуризации».