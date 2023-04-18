В Первомайском райсуде Бишкека прошли предварительные слушания по иску гостелеканала ЭлТР к независимому изданию «ПолитКлиника». Об этом сообщило само издание.

Как передает «Азаттык», юрист ЭлТР Азизбек Ибрагимов попросил вызвать в суд в качестве свидетелей представителей Минфина и Минэнерго, судья удовлетворила прошение.

Адвокат «ПолитКлиники» Акмат Алагушев в свою очередь попросил истца уточнить, какие детали в опубликованном у них материале не соответствуют действительности.

«Они жалуются на весь материал. Но они в иске должны уточнить, какие слова, предложения неправильные и не соответствуют действительности», — отметил он.

Основательница и главная редакторка «ПолитКлиники» Дилбар Алимова считает, что сейчас прослеживается плохая тенденция того, что вместо выполнения своих обязанностей журналисты госизданий «занимаются очернением независимых журналистов».

«Иск [в 10 млн сомов] — это абсурд. У маленького издания, как мы, нет возможности платить 10 млн. Если ЭлТР до конца будет придерживаться иска о 10 млн, то можно считать это попыткой заставить закрыться независимое издание», — подчеркнула она.

Следующее заседание по рассмотрению этого иска назначено на 16:00 17 мая.

ЭлТР подал в суд на «ПолитКлинику» в конце февраля. Поводом для недовольства телеканала стал стал видеоматериал «Политклиники», в котором они разобрали видеосюжет ЭлТР о том, что «при президентстве Садыра Жапарова на развитие энергетического сектора не было взято ни одного кредита». Журналисты независимого издания утверждали, что информация в сюжете гостелеканала не соответствует действительности.

В ЭлТР это посчитали, что «Политклиника» своим материалом «подорвала репутацию сотрудников и телеканала» и потребовала, чтобы издание удалило видеоматериал и выпустило опровержение.

В качестве компенсации за моральный вред ЭлТР просит суд взыскать с «Политклиники» 10 млн сомов — 7 млн от редакции и 3 млн от журналиста Тыныстана Асыпбека, который и был автором видеоматериала.