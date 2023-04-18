Министерство юстиции сообщило «Клоопу», что все еще рассматривает законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) – с учетом поступивших ранее предложений и замечаний от госорганов.

Проект закона Минюст опубликовал на общественное обсуждение еще 26 сентября 2022 года – после масштабного вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. В ноябре обсуждение было закрыто, но в Жогорку Кенеш проект закона пока так и не поступил.

Почему ратификация Римского статута важна Кыргызстану?

Юристы и правозащитники еще в 2022 году говорили о том, что ратификация Римского статута нужна для запуска в Кыргызстане новых механизмов защиты от внешних угроз и других преступлений.

Аналогичный аргумент озвучивали и в Минюсте, когда инициировали документ. Ратификация Римского статута, говорилось в описании проекта закона, позволит Кыргызстану обеспечить безопасность и послужит механизмом для защиты территориальной целостности республики.

«Ратификация этого документа будет внешнеполитическим заявлением Кыргызстана как о приверженце идей международного сообщества по обеспечению мира и безопасности, что повысит рейтинг страны на международной арене», — сообщили в Минюсте.

При этом в Ассоциации по защите прав человека в уголовном процессе Article 9 подчеркивали, что Международный уголовный суд (МУС) может рассматривать только те преступления, которые были совершены после ратификации Римского статута. Однако есть возможность возбудить дела и по прошлым событиям.

Тогда же юрист Нурбек Токтакунов сообщил, что у Кыргызстана есть возможность ратифицировать документ «с оговоркой» и распространить его силу на вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе, произошедший в сентябре 2022 года.

О важности ратификации Римского статута также говорила юристка по конституционному праву Сания Токтогазиева. В июне 2021 году она направила прокурору МУС обращение с просьбой инициировать расследование в отношении властей Таджикистана по факту их действий против мирного населения Кыргызстана.

Она объясняла, что даже несмотря на то, что Кыргызстан не ратифицировал статут, у МУС есть юрисдикция в отношении Таджикистана, так как он ратифицировал этот документ.

В сентябре 2022 года Токтогазиева сообщила, что прокурор МУС принял обращение Кыргызстана. Но позже она рассказала, что из-за войны России против Украины приоритет расследований МУС отдан преступлениям в этой стране.

Преследование Путина со стороны МУС

В случае ратификации Римского статута кыргызские власти будут обязаны арестовать президента России Владимира Путина, если тот прибудет в Кыргызстан – но лишь в теории.

Ордер на арест Путина МУС выдал в конце марта. По версии обвинения, Путин несет личную ответственность за депортацию детей из Украины в Россию, которая происходила «как минимум с 24 февраля 2022 года», то есть с момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

По словам экс-судьи МУС в Гааге Говарда Моррисона, ратифицировавшая статут страна обязана арестовать Путина, но пойдет ли ее правительство на такой шаг, зависит лишь от того, насколько власти в целом готовы выполнять обязательства по соглашению и насколько их беспокоит реакция России.

«Проблема в том, что Международный уголовный суд — это суд, основанный на соглашениях. В отличие от трибуналов по Югославии и Руанде, у него нет полномочий, которые мог бы предоставить Совбез ООН […] Трибуналы могут принуждать другие государства к сотрудничеству, а МУС полностью зависит от поддержки сознательных государств, которую не всегда получает», — пояснил Моррисон.

В частности, он считает маловероятным сценарий ареста Путина в Таджикистане, который уже ратифицировал Римский статут. При этом Моррисон подчеркнул, что Путин все равно никуда не поедет без предварительных договоренностей.

Римский статут Международного уголовного суда — это международный договор, учредивший МУС. Документ приняли на дипломатической конференции в Риме в 1998 году, а в силу он вступил в 2002 году.

Кыргызстан подписал этот международный договор 8 декабря 1998 года, но так и не ратифицировал.

В компетенцию Международного уголовного суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии.