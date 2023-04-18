Кафе «Мирзалим» в Оше вновь открыли для посетителей. Об этом 18 апреля сообщили в санэпиднадзоре Кара-Сууйского района.

По их данным, владельца заведения оштрафовали на 23 тысячи сомов и обязали сделать в кафе капитальный ремонт. Так как «администрация кафе выполнила задачу» кафе разрешили вновь работать.

9 апреля блогер Улукбек Карыбек уулу опубликовал видео, в котором показал, что в кафе «Мирзалим» нарушают санитарные нормы. На видео блогер показал, что в готовый фарш для самс положили губку. По словам человека, представившегося поваром в кафе, губка якобы используется, чтобы «впитать воду из фарша».

В Санитарно-эпидемиологическом надзоре Кара-Сууйского района 11 апреля сообщили «Клоопу», что заведение временно закрыли на ремонт.