Полиция Сан-Паулу задержала группу людей, которая собиралась ограбить крупнейший банк страны. Для этого они прорыли тоннель, в котором был свет и вентиляция, потратив на его создание более 1 млн долларов. По информации полиции, грабители планировали вынести из хранилища более 300 млн долларов.

Полиция Бразилии предотвратила, возможно, крупнейшее ограбление в истории страны. Полицейские задержали группу из 16 человек, которые планировали ограбить самый крупный банк страны — Banco dо Brasil.

По плану, грабители собирались похитить из хранилища банка более 1 млрд бразильских реалов (около 300 млн долларов). Ограбление должно было состояться 5 октября.

Для осуществления плана, грабители прорыли специальный тоннель длинной в 600 метров. Они провели туда свет и вентиляцию, укрепили стены и потолок.

Вход в тоннель

На постройку тоннеля у них ушло около 4 млн бразильских реалов (около 1,3 млн долларов) и более четырех месяцев.

Для того, чтобы местные жители ничего не заподозрили, все работы велись руками без использования тяжелой техники.

Примерный план ограбления

Грабители почти добрались до хранилища, однако в полу банка появились трещины. Именно поэтому полицейские и обнаружили тоннель.

Соавтор: Рустам Халимов


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