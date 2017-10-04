Полиция Сан-Паулу задержала группу людей, которая собиралась ограбить крупнейший банк страны. Для этого они прорыли тоннель, в котором был свет и вентиляция, потратив на его создание более 1 млн долларов. По информации полиции, грабители планировали вынести из хранилища более 300 млн долларов.

Полиция Бразилии предотвратила, возможно, крупнейшее ограбление в истории страны. Полицейские задержали группу из 16 человек, которые планировали ограбить самый крупный банк страны — Banco dо Brasil.

По плану, грабители собирались похитить из хранилища банка более 1 млрд бразильских реалов (около 300 млн долларов). Ограбление должно было состояться 5 октября.

Для осуществления плана, грабители прорыли специальный тоннель длинной в 600 метров. Они провели туда свет и вентиляцию, укрепили стены и потолок.

Polícia fala sobre operação que descobriu túnel até banco a jornalistas: https://t.co/9KzJaShyfA pic.twitter.com/yQGpVT9EBA — GloboNews (@GloboNews) October 3, 2017

Вход в тоннель

На постройку тоннеля у них ушло около 4 млн бразильских реалов (около 1,3 млн долларов) и более четырех месяцев.

Для того, чтобы местные жители ничего не заподозрили, все работы велись руками без использования тяжелой техники.

Túnel de quadrilha causou rachaduras em sala de cofre do Banco do Brasil em SP, capa #pedrogiovany pic.twitter.com/AsabT7H7gy — Pedro Giovany & PGX (@PedroGiovany) October 3, 2017

Примерный план ограбления

Грабители почти добрались до хранилища, однако в полу банка появились трещины. Именно поэтому полицейские и обнаружили тоннель.

Соавтор: Рустам Халимов