Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп во время подписания военного бюджета страны заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Ранее подобное заявление сделал и президент России Владимир Путин.

Трамп заявил о победе над «Исламским государством» 12 декабря во время подписания документа о военном бюджете США на 2018 год.

«Бюджет разрешает финансирование нашей кампании по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но [ИГИЛ] распространяется в других регионах, и мы быстро их преследуем. Мы добились большего успеха [в борьбе] с ИГИЛ за последние восемь месяцев, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления», — сказал Трамп.

Президент США — не первый, кто заявил о победе над группировкой.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил 6 декабря, что силы террористов в Сирии «практически уничтожены». Президент России Владимир Путин назвал это «победой и разгромом» террористов.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил о победе над «Исламским государством» еще 9 декабря.

Террористы захватили обширные территории в двух странах в 2014 году. После установления контроля над несколькими крупными городами, они объявили о создании «халифата».

После того, как антитеррористическая коалиция начала борьбу против экстремистов, за два года они потеряли часть позиций и отступили в крупные города — иракский Мосул и сирийскую Ракку, которая была объявлена «столицей халифата».

В июле 2017 года иракские и международные отряды освободили Мосул, а в октябре сирийская армия освободила Ракку.

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