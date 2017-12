ОБСЕ обратилась к властям Кыргызстана из-за депортации журналиста «Франс-Пресс»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал письмо властям Кыргызстана, в котором выразил обеспокоенность депортацией журналиста «Франс-Пресс» Криса Риклтона.

Дезир направил властям Кыргызстана письмо, в котором выразил обеспокоенность депортацией Риклтона из страны — об этом представитель ОБСЕ написал в своём твиттер-аккаунте.

«Написал властям Кыргызстана, выразив озабоченность о депортации корреспондента “Франс-Пресс” в Центральной Азии Криса Риклтона» — написал он.

Wrote to the authorities of #Kyrgyzstan expressing concern on deportation of @AFP ‘s Central Asia correspondent Chris Rickleton

