Журналист Риклтон будет добиваться возвращения в Кыргызстан

Журналист «Франс-Пресс» Крис Риклтон будет добиваться аккредитации для возвращения в Кыргызстан. Сейчас он находится в Дубае, куда его депортировали 10 декабря. Въезд в страну ему запрещен из-за «нарушений визового режима».

Коллега Риклтона Толкун Наматбаева сообщила журналисту Kloop.kg о том, что он будет добиваться возвращения в Кыргызстан.

«Он будет добиваться аккредитации, чтобы вернуться в страну, которая стала для него родной […] От него это не зависит, это будет зависеть от наших властей», — сказала она.

Она добавила, что журналиста депортировали в Дубай 10 декабря. «Сейчас он там. 12 декабря он вылетит в казахский региональный офис “Франс-Пресс” в Алматы», — сказала Наматбаева.

Риклтон сообщил, что ему запрещен въезд в страну 9 декабря, когда прилетел в страну из Дубая. Риклтон обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снять с него ордер на запрет на въезд в страну.

Госкомитет нацбезопасности объяснил, что журналиста не впустили в Кыргызстан, потому что он «нарушил визовый режим». В спецслужбе не уточнили, какие именно нарушения совершил Риклтон.

Журналист жил в Бишкеке с 2010 года со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

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