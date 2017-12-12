МИД выясняет, почему журналиста «Франс-Пресс» не впустили в Кыргызстан

Министерство иностранных дел Кыргызстана запросило у других кыргызских ведомств информацию о том, почему журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в страну.

МИД пока не знает, почему Риклтона не впустили в Кыргызстан — ведомство выясняет подробности у других кыргызских госорганов. Ранее спецслужбы заявили, что журналист «нарушил визовый режим», но не объяснили подробности.

Внешнеполитическое ведомство добавило, что Риклтон не был аккредитован в качестве журналиста в Кыргызстане, его заявка от международного агентства «Франс-Пресс» все еще находится на рассмотрении.

«Заявка представительства агентства «Франс-Пресс» в Центральной Азии относительно его аккредитации находится на рассмотрении. Ход проведения процедуры аккредитации не комментируется», — сообщил МИД.

Сам Риклтон также говорил, что пытался получить долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.

Запрет на въезд

Риклтон сообщил о запрете на въезд в Кыргызстан 9 декабря — он вернулся в страну из Дубая, но ему отказали во въезде при прохождении контроля в аэропорту «Манас».

Узнав о запрете, журналист опубликовал открытое письмо к президенту Сооронбаю Жээнбекову, которого попросил снять с него ордер на депортацию и позволить находиться в Кыргызстане.

Риклтон проживает в Бишкеке почти 8 лет вместе со своей женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

Сейчас журналист находится в региональном офисе «Франс-Пресс» в Алматы, куда он направился после депортации в Дубаи.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс». За время проживания в Кыргызстане он публиковался в издании EurasiaNet, освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

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