Фото дня: Ошская Сулайман-Тоо во все времена года

Гора Сулайман-Тоо в городе Ош, снятая осенью, зимой, весной и летом. Автор снимков – учитель физики из Турции Зафер Динчер, который преподает в турецком лицее в Оше.

Сулайман-Тоо считается священной у местного населения, ее историческое название переводится как «Трон царя Соломона». На ней находится несколько мечетей времен средневековья и мавзолей Асафа ибн Бурхия – по легенде, он был сподвижником царя Соломона. Эта гора стала первым в Кыргызстане памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО – в него она попала в 2009 году.