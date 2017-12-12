Милиция начала искать девушку, похищенную в южной части Бишкека

ГУВД Бишкека подтвердило информацию о похищении девушки в 7 микрорайоне Бишкека и начало искать жертву и преступников. Изначально информация о похищении появилась в соцсетях.

Начальник пресс-службы ГУВД Адыл Оморов подтвердил журналисту Kloop.kg факт похищения девушки, но пока не стал делать выводы о причинах совершения преступления.

Согласно информации милиции, девушку «насильно посадили в автомобиль неизвестные люди». «На машине “Хонда Степвагон” они увезли её в неизвестном направлении», — сказал Оморов.

Милиция смогла найти водителя «Хонды», но задержать его пока не удалось, потому что его не оказалось на месте проживания.

«Сейчас устанавливается местонахождение самой девушки. Розыскные мероприятия продолжаются», — сказал начальник пресс-службы ГУВД.

Издание «Спутник» написало со ссылкой на пресс-службу ГУВД, что похищение может быть связано с насильственной кражей для вступления в брак, или ала-качуу. Оморов не подтвердил мотивы преступников — по его словам, пока рано об этом говорить.

«Сначала мы найдем девушку, потом уже будет ясно», — сказал он.

Изначально информация о похищении девушки начала распространяться в соцсетях разными пользователями. Позже милиция подтвердила, что им поступило заявление о совершении этого преступления.

Похищение девушек для вступления в брак стало уголовно наказуемым в декабре 2012 года, когда были приняты поправки в Уголовный кодекс. С тех пор за кражу девушек могут посадить в тюрьму на 7 лет.

Согласно данным «Центра помощи женщинам» и института «Кыз коргон», ежедневно в Кыргызстане происходит 32 случая похищения девушек для вступления в брак — в шести случаях девушки подвергаются изнасилованию.

Фото иллюстративное

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