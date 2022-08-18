В Сокулукском районе милиция задержала подозреваемого в избиении жены при попытке выехать в Россию. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в ГУВД Чуйской области.

В милиции сообщили, что задержанного водворили в ИВС. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Семейное насилие». Следствие продолжается.

По данным ГУВД, 16 августа в Нацгоспиталь обратилась 28-летняя девушка, которая рассказала, что за день до этого ее избил муж.

В пресс-службе сообщили, что правоохранители начали доследственную проверку. Чтобы установить степень тяжести телесных повреждений девушке назначена судмедэкспертиза.

Семейное насилие и фемицид

В 2021 году в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS) Кыргызстан был признан самой безопасной страной для женщин в Центральной Азии, заняв 97 место.

Международная правозащитная организация Amnesty International отмечала, что домашнее насилие в Кыргызстане в 2021 году носило «повсеместный характер». В отчете организации говорилось, что пострадавшие неохотно обращались в милицию, потому что находились в экономической зависимости от агрессоров и боялись стигматизации в обществе.

В МВД сообщали, что за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировали больше 10 тысяч случаев домашнего насилия.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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«Я бы ее все равно убил». Исследование «Клоопа» о фемициде в Кыргызстане