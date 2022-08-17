Садыр Жапаров, будучи на посту премьер-министра, исполняющего обязанности президента, обещал, что в Кыргызстане впредь не будет никаких политических гонений и преследований. Об этом он говорил на встрече с журналистами в ноябре 2020 года, отвечая на вопрос газеты «Айгай-пресс» об аресте бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу об октябрьских событиях 2020 года.

Жапаров тогда сказал, что кыргызстанцев мало, и будет неправильно, если в стране все друг друга будут преследовать и сражаться между собой.

«Я, наоборот, всем говорю не сажать никого и не подвергать гонениям. На протяжении тридцати лет бились друг с другом и вогнали страну в болото. Предлагаю бросить политику и заняться экономикой. От политических гонений, арестов, заполнения тюрем не будет никакой пользы. Я, как человек, который прочувствовал на себе несправедливость, беззаконие, сидел в тюрьме не один, а два раза, хорошо об этом знаю. Прочувствовал это на своей шкуре», – говорил тогда он.

Жапаров обещал, что не будет политических гонений, преследования за высказывания журналистов и мнения граждан, опублико ванных в социальных сетях.

«Раньше за посты в Facebook заставляли просить прощения, ходили к ним домой. Было такое, верно? В дальнейшем такого не будет. Я всем говорю, чтобы так не делали. Пусть каждый открыто высказывает свое мнение. Если говорят правду – мы отреагируем, обязательно расследуем, а если врут – то один день будет резонанс, второй день, а на третий – уже будет ясно, что это ложь. Поэтому со стороны властей гонений не будет», – отмечал президент.

Однако, с тех пор как Садыр Жапаров стал главой государства, привлекать к ответственности за публикации в соцсетях не перестали.

Последним из таких громких дел стал арест администратора Facebook-страницы «Полит Узник» Ырыса Жекшеналиева за публикацию в Facebook.

Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. В тот же день его задержали и водворили в ИВС.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

По этому поводу высказался депутат Дастан Бекешев. Он считает, что в публикациях 19-летнего активиста Ырыса Жекшеналиева есть только критика и никакого призыва к массовому захвату власти. Бекешев надеется, что президент проявит снисходительность и скажет, чтобы активиста отпустили.

Задержание Жекшеналиева произошло на фоне обращения Жапарова 14 августа по поводу информации о разработке месторождения Жетим-Тоо.

В нем он призвал тех, «кто превратился в защитников Жетим-Тоо», прекратить вводить людей в заблуждение. Он отметил, что никто сейчас не собирается запускать работу месторождения. Президент добавил, что было лишь поручение провести геологические работы на месторождении и уточнить запасы.