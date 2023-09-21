Кыргызстанка Айпери Медет кызы 20 сентября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе в Сербии.



Она выступала в весовой категории до 76 кг. В финале Медет кызы уступила японке Юка Кагами со счетом 0:8. В ходе схватки кыргызстанка получила травму ноги и не смогла продолжить встречу.

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Ранее Айпери Медет кызы завоевала путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Это первое серебро в копилке кыргызстанской сборной на этом чемпионате мира. Ранее бронзу в весовой категории до 61 кг по вольной борьбе завоевал Тайырбек Жумашбек уулу.

Чемпионат мира по борьбе стартовал 16 сентября и завершится 24 сентября. Спортсмены соревнуются за медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Этот турнир является первым, на котором будут разыграны путевки на Олимпийские игры в Париже 2024. На чемпионате мира путевки на Олимпиаду получат по пять борцов в каждой олимпийской весовой категории.