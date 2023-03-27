Около 30 жителей столичного жилмассива Кок-Жар 2, проживающих на пересечении улиц Достоевского и Ахунбаева, 27 марта вышли на митинг к зданию Генеральной прокуратуры в Бишкеке. Они требовали узаконить приобретенные ими земли и выдать всем «Красные книги» — документа о праве частной собственности на землю.

Собравшиеся рассказали «Клоопу», что построили свои дома в районе пересечения улиц Достоевского и Ахунбаева. Они заявили, что купили земли по закону, но у них пока нет «Красных книг». Митингующие утверждали, что проживают в том районе от 4 до 10 лет.

Причиной выхода жителей на митинг стало то, что ранее милиция задержала их соседа Султана Оморова. Жители выбрали его ответственным за узаконивание и облагораживание территории жилмассива. По их словам, они собрали средства для проведения коммуникаций в жилмассив и передали их Оморову.

Что говорит милиция?

По данным ГУВД Чуйской области, мужчину 24 марта задержали по подозрению в захвате полутора гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Факт зарегистрировали по статье «Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения», а Оморов водворили в ИВС.

Что еще известно об этой земле?

Ранее депутат Дастан Бекешев публиковал информацию об этой земле, полученную от Госагентства архитектуры.