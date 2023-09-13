На заседании парламента 13 сентября спикер Нурланбек Шакиев сообщил, что с компанией Tez Jet ведутся переговоры о снижении стоимости авиабилетов в Баткенскую область.



«Мы переговорили с главой Кабмина Акылбеком Усенбековичем. К нам поступали обращения [от граждан]. 6 тысяч сомов за билет оказывается не окупает сам рейс. Но, чтобы оказать социальную защиту гражданам, идут переговоры о снижении цен на билеты, а остальные расходы будут возмещены государством путем дотаций. По этому вопросу мы провели переговоры и с руководством авиакомпании Tez Jet, и с Кабмином», — рассказал он.



Так он ответил на обращение депутатки Чолпон Султанбековой, к которой обратились жители Лейлекского района с жалобами на высокие цены на авиабилеты. По ее словам, билет в одну сторону стоит 6 тысяч сомов.



В Кыргызстане полеты по внутренним маршрутам выполняют две авиакомпании — Tez Jet и Avia Traffic. Вопрос о высоких ценах на авиабилеты обсуждается уже не первый год.