В посольстве США в Кыргызстане прокомментировали решение Верховного суда в отношении журналиста-расследователя Болота Темирова. Накануне суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о выдворении журналиста из страны.



В посольстве отметили, что разочарованы таким решением.

«Представители свободных СМИ важны для борьбы с коррупцией — их необходимо защищать, а не наказывать. США остаются приверженными защите свободы прессы, и поддержке независимых СМИ в Кыргызской Республике», — говорится в заявлении.

12 сентября Верховный суд отклонил кассационную жалобу адвокатов Болота Темирова и оставил в силе решение Бишкекского городского суда.

Адвокаты Темирова назвали решение суда «незаконным» и заявили о намерении обратится в Комитет ООН по правам человека.



23 ноября 2022 года Бишкекский горсуд постановил выдворить Темирова из Кыргызстана. Сразу после оглашения решения суда журналиста насильно вывели из здания и увезли в аэропорт, где в сопровождении сотрудников МВД депортировали в Москву.

Депутаты парламента, независимые юристы, медиасообщество и международные организации осудили насильственное выдворение журналиста и требовали отмены решения суда. Все они считают, что лишение гражданства и депортация из страны — нарушение конституционных прав Темирова и «вопиющий факт преследования».

Юристы общественного фонда правовая клиника «Адилет» заявили, что горсуд грубо нарушил Конституцию, приняв решение о выдворении Темирова.

В декабре 2022 года замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что Темирову запрещен въезд в Кыргызстан в течение пяти лет.