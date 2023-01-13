Активист Илгиз Шаменов, арестованный по Кемпир-Абадскому делу, обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Его обращение появилось на странице Шаменова в Фейсбук.

Шаменов напомнил, что он и вместе с другими фигурантами этого дела уже 80 дней «незаконно» находятся под стражей.

«За 80 дней был всего один допрос, и на нем следователь спрашивал лишь о том, берем ли вину на себя. Что это за допрос такой?» — написал он.

На странице Камчыбека Ташиева 9 января в Фейсбуке появился пост о том, что «мы должны простить многих, почти всех». Однако неизвестно, кому посвящался пост главы ГКНБ.

«Вы координируете работу силовых органов. Если сказанное вами правда, то рассмотрите наше дело, а также [рассмотрите] ответственность следователей и судей. Еще нас нужно выпустить из-под стражи как можно скорее. Насколько справедливо, по-вашему, держать под стражей тех, кто выражал свое мнение?» — говорится в обращении Шаменова.

Кемпир-Абадское дело

О задержании Илгиза Шаменова стало известно 28 октября. Его задержали в Москве и доставили на родину по статье «Подготовка к организации массовых беспорядков».

До этого в Бишкеке прошли массовые задержания политиков и активистов, которые критиковали власть из-за передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всего по Кемпир-Абадскому делу задержаны около 30 человек.

Часть задержанных являются членами комитета по защите водохранилища, который создали за день до арестов.

Всем задержанным вменяют статью «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех задержанных суд водворил в СИЗО-1 Бишкека.

Задержанные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду. В знак протеста почти все фигуранты дела держали голодовку больше двух недель с требованием, чтобы их отпустили из СИЗО-1.

Арест активистов и политиков уже осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.