Кыргызстанец Максим Черкасов прибыл пятым из 163 участников экстремальной велогонки Silk Road Mountain Race 2022. Об этом сообщили организаторы велогонки на своей странице в Instagram.

Фото: Silk Road Mountain Race

Организаторы сообщили, что маршрут общей протяженностью около 1900 км по горам Кыргызстана Черкасов преодолел за 10 дней 7 часов и 54 минуты.

«Он стал самым быстрым гонщиком среди спортсменов из Кыргызстана. Грандиозное выступление альпиниста, для которого езда на велосипеде второстепенна по сравнению с альпинизмом. Он разбил все участки похода и велосипеда, преодолев весь участок Арабель и Джукуу ночью без сна», — сообщили организаторы.

Сам Черкасов поблагодарил всех за поддержку и поздравления в своем Instagram.

«Все! Сейчас только спать! Спасибо за поддержку, друзья и поздравления, реально помогало в гонке! Отвечу всем позже!», – написал он.

Победителем гонки стал гонщик из Франции Софьен Сехили с результатом в 7 дней 5 часов 6 минут.

Silk Road Mountain Race — международная велосипедная гонка, которая проходит в Кыргызстане с 2018 года.

Инициатором велогонки является велосипедист Нельсон Трис. В 2013 году он вместе со своим другом проехал от Шанхая до Парижа, а его маршрут пролегал через Кыргызстан. Трис в 2017 году инициировал первую велогонку в Кыргызстане – так он захотел показать мировому сообществу красоту природы Кыргызстана.

Гонщики должны были проехать из Оша до Бишкека. Общая протяженность дистанции более 1900 километров. А маршрут был проложен через горные тропы и перевалы. В мероприятии приняли участие 163 велосипедиста, 9 из них кыргызстанцы.