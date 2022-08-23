Президент Садыр Жапаров передал все областные телекомпании , включая штат, финансовые и материально-технические средства в ведение Национальной телерадиокорпорации. Указ главы государства опубликован на сайте Минюста.

По данным министерства, в ведение НТРК передадут и большую концертную студию, закрепленную за Кыргызским государственным академическим симфоническим оркестром имени А.Джумахматова.

Указом президента НТРК также выделят дополнительное финансирование для повышения зарплаты сотрудникам и технической модернизации канала.

Реформа ОТРК и ее критика

Садыр Жапаров 13 мая подписал закон, который изменил статус ОТРК с «общественного» на «национальный».

О реформе ОТРК власти заговорили еще в 2021 году.

23 октября президент Садыр Жапаров заявил, что наблюдательный совет ОТРК не выполняет поставленные перед ним задачи.

«Надо работать в интересах государства, а не преследовать свои личные. [На этом канале] надо показывать национальную идеологию – надо выпускать социальные программы, а не ради личной выгоды», – сказал он тогда.

Глава Департамента массовых коммуникаций Минкульта Салкын Сарногоева в ноябре говорила, что проект закона о статусе ОТРК разработали «в рамках послания президента, в котором он сказал о необходимости перемен в холдинге».

По словам Сарногоевой, избрание гендиректора корпорации наблюдательным советом сопровождалось коррупцией.

29 октября «Институт Медиа Полиси» опубликовал обращение медиасообщества, которое подписали 15 медиа, журналистов и редакторов. В нём они попросили минкультуры отозвать законопроект «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации».

По мнению медиасообщества, в предлагаемом законопроекте демократические принципы сводятся на нет, и общество не сможет контролировать деятельность телеканала. Журналисты считают, что реформы СМИ, входящие в корпорацию, снова станут площадкой лишь для властей.