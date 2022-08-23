Президент Садыр Жапаров 23 августа назначил Гулнару Баатырову на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

По их данным, кандидатуру Баатыровой вынесут на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения.

Ранее, пост и. о. главы Минздрава занимал Жаркынбек Касымбеков. Его назначили после задержания Алымкадыра Бейшеналиева.

Баатырова является председателем Медицинской аккредитационной комиссии Минздрава.

С 2007 по 2008 годы Баатырова была депутаткой Карасуйского городского кенеша. В 2009 году она стала председателем этого горкенеша.

С 2016 по 2021 годы Баатырова была членом Центризбиркома.

Министр Бейшеналиев

Президент освободил Алымкадыра Бейшеналиева от должности министра здравоохранения 19 августа. Позже его назначили директором реабилитационного центра «Алтын балалык».

Бейшеналиева задержали 2 июня. Затем в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении чиновника завели семь уголовных дел.

Тогда в надзорном органе отмечали, что одно дело заведено по статье «Коррупция», два дела возбуждены по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.

По данным прокуратуры, Бейшеналиев нанес ущерб государству в 1,5 млрд сомов при закупке вакцин для борьбы с коронавирусом.

Позже Садыр Жапаров сообщил о создании комиссии по изучению ситуации с задержанием чиновника. Сделал он это, по его словам, чтобы «узнать для себя справедливо» ли на министра завели уголовные дела. При этом президент отстранил Бейшеналиева от должности главы Минздрава на время следствия, а временным и. о. стал Жаркынбек Касымбеков.

После задержания Бейшеналиева водворили в СИЗО ГКНБ. Но уже 16 июня суд отпустил чиновника под домашний арест. Будучи в СИЗО, он также жаловался на проблемы со здоровьем.

16 августа адвокат Кайсын Абакиров сообщил о том, что МВД прекратило одно уголовное дело в отношении Бейшеналиева. По его словам, дело прекратили «в связи с отсутствием в действиях [Алымкадыра Бейшеналиева] состава преступления».