Акаев поднял вопрос о том, что те, кто незаконно возбуждает уголовные дела, должны нести ответственность за свои действия. В качестве примера он вспомнил случай с уголовными делами в отношении правозащитника Камиля Рузиева и экс-министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

«Например, тот же Садыр Жапаров, его ведь оправдали? Прокуроры, судьи, которые его привлекали к ответственности, сами понесли наказание? Или и это дело замяли, так как не было заявления от Жапарова? Ведь он публичный человек. Его знает весь Кыргызстан. Что будет с теми прокурорами например?» — возмутился депутат.

Базарбеков ответил, что касаемо ответственности правоохранителей, судей и прокуроров Верховный суд «не может ничего сказать». По его словам, суд рассматривает дела только после того, как прокуратуры и правоохранительные органы разбираются в деле.

«По этому делу [Садыра Жапарова] официально, по закону никто не понес наказания. Конечно, это право самого президента, если он обратится к нам, то мы обязаны рассмотреть. Но те прокуроры и судьи, которые имеют к этому отношение, сами себя наказали и освободили от занимаемых должностей. Но ответственность никто не понес», — сказал глава Верховного суда.

Обвинения и оправдания Жапарова

Президента Садыра Жапарова признали виновным в 2012 году по статьям «Насильственный захват власти» и «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

По этим же статьям признали виновным и близкого друга президента, ныне главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Приговоры в их отношении были связаны с попыткой насильственного захвата власти во время митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор». Акция прошла в начале октября 2012 года и завершилась попыткой штурма Белого дома — митингующие и политики просто полезли через забор здания.

Бишкекский горсуд в 2013 году оправдал ата-журтовцев по статье о насильственном захвате власти. И прекратил в их отношении уголовное преследование за желание насильственно изменить конституционный строй.

А октябре 2020 года, когда Жапаров вышел на свободу и пришел к власти, Верховный суд окончательно оправдал политиков, которые изначально не считали себя виновными.

Кроме этого в отношении Жапарова было еще одно дело — по обвинению в захвате заложника в 2013 году. Во время акции за национализацию «Кумтора» в Иссык-Кульской области сторонники Жапарова захватили здание администрации и взяли в заложники Эмильбека Каптагаева, губернатора Иссык-Кульской области. По версии ГКНБ, Жапаров финансировал акцию протеста и координировал действия митингующих.

После возбуждения уголовного дела по этому поводу бывший депутат парламента от «Ата-Журт» Жапаров покинул страну. В 2017 году после приезда Жапарова сразу арестовали. На суде Каптагаев выступал на стороне Жапарова, но это ему не помогло.

Жапарова осудили на 11,5 лет, а после решением Верховного суда снизили срок заключения до 10 лет. До конца он срок не отсидел: сторонники Жапарова освободили его из СИЗО ГКНБ ночью 6 октября 2020 года во время массовых беспорядков в Бишкеке.

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