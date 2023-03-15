Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью госизданию «Кабар», в котором прокомментировал дело о коррупции на «Кумторе» и задержание бывшего внешнего управляющего рудником Тенгиза Болтурука.

По словам Жапарова, золота с «Кумтора» никто не сможет украсть за счет хорошей охранной системы, но на руднике были факты хищения денег. Это президент объяснил человеческим фактором.

«[…] На руднике есть огромное количество услуг. Вот в этой части были факты хищения денег. Это человеческий фактор. Они, наверное, думали, что государство ничего не узнает. Но если проводить тщательную проверку, то выявится все», — сказал Жапаров.

Он также рассказал, что с момента назначения и до ареста говорил Болтуруку, чтобы тот работал честно.

«К сожалению, так не получилось. Насколько мне известно, сейчас арестовано около десяти человек. Пусть все задержанные восстановят нанесенный ущерб. Ранее генеральный прокурор говорил, что большая часть суммы возвращена. Пусть вернут все. После этого, возможно, правоохранительные органы и суды будут рассматривать меру пресечения в виде домашнего ареста. Ни у кого нет цели сгноить их в тюрьме», — добавил он.

Арест Болтурука

Тенгиз Болтурук руководил «Кумтором» с 17 мая 2021 года, когда кыргызские власти ввели на руднике внешнее управление. В Кабмине 24 августа 2022 года сообщили, что Болтурука отстранили от руководства «Кумтором». Это произошло после проверки Счетной палаты, которая нашла в «Кумторе» финансовые нарушения.

13 сентября 2022 года стало известно, что Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по итогам проверки работы «Кумтор Голд Компани». Сообщалось, что компания нанесла государству ущерб на сумму около 1 млрд сомов.

Вечером того же дня Болтурука и других членов руководства задержали. Болтурук называет уголовное дело против него «полным абсурдом» и говорит, что не мог отвечать за всех подчиненных.

Согласно последнему решению суда, Болтурук будет под стражей до 10 мая 2023 года.