Президент Садыр Жапаров снова высказался о вводе контрольно-кассовых машин (ККМ), которые должны установить все торговцы оказывающие услуги населению. Об этом он сказал в интервью госизданию «Кабар».

По словам Жапарова, рядовые торговцы честно платят налоги, чем «обеспечивают страну и обогащают богачей и олигархов».

«В свою очередь, оптовые торговцы и крупные олигархи, торгуя оптом, при этом прикрываясь патентом, ни одного тыйына не платят в виде налогов. Мы говорим: “Торговцы, у которых годовой оборот не превышает 8 млн сомов, не берите патент. Зачем вам тратить деньги на патент? Всего лишь используйте ККМ. Мы вам эти аппараты выдадим бесплатно. Мы вас просим всего лишь выдавать чеки покупателям. Также брать счета-фактуры от крупных оптовиков. Пусть государство берет налоги не с вас, а с богатых бизнесменов и крупных оптовиков”», — сказал Жапаров.

Он добавил, что государство не хочет «мучить рядовых предпринимателей», задача властей в том, чтобы малый бизнес «встал на ноги».

«Не нужно выходить против ККМ. Не нужно прятаться под отговорками, что якобы при использовании ККМ надо нанимать бухгалтера. Весь мир давно перешел на ККМ. Хорошая сторона аппаратов – это то, что никто не сможет уклониться от налогов», — добавил он.

Митинги в разных городах Кыргызстана против ККМ происходят почти каждую неделю. Последний такой митинг прошел в Бишкеке 10 марта, куда пришли около 200-300 человек.

Торговцы выходили с обращением к Жапарову с просьбой ввести мораторий на введение ККМ на пять лет.