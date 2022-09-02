«Эсимде» — это группа активистов, которые берут интервью у живых свидетелей исторических событий. Так они пытаются восполнить пробелы в истории Кыргызстана. Одной из больших тем исследований группы стал Үркүн – восстание кыргызов против колониализма российской империи в 1916 году.

Империя тогда подавила восстание, а более ста тысяч кыргызов решили бежать в Китай. Многие из них погибли в дороге.

«Это было частью борьбы за суверенитет, частью национально- освободительной борьбы, потому что речь шла о национальном [восстании]. Это страничка истории, которая лет 30 после 1917 года была открыта, потому что она подавалась как классовая борьба между богатыми и бедными. А потом закрылась эта страничка», – сказала Эльмира Ногойбаева, глава проекта «Эсимде».

«Эсимде» — исследователи нерасказанной истории Кыргызстана. Там работает всего шесть человек и часто им помогают волонтеры.

«Нам, “Эсимде”, удалось сделать два исследования, которые сейчас, мне кажется, уже невозможны. Первое исследование связано с Үркүном […] А второе — это исследование про раскулаченных и сосланных в Украину [кыргызов]. Мы не претендуем на какие-то другие истины. Я хочу знать, что было с моим народом 50-100 лет тому назад, и я имею на это право», – сказала Ногойбаева.