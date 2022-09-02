Президент Кыргызстана Садыр Жапаров оказался в неудобном положении. После вручения различных наград друзьям и объявления о проведении курултая пользователи социальных сетей начали подшучивать над президентом. Юзеры стали распространять скриншот поста из Фейсбука с комментарием Садыра Жапарова от 2016 года. Тогда главой государства был Алмазбек Атамбаев.
«Когда президенты чувствуют, что под ними шатается кресло, то начинают дарить награды всем и проводить курултаи? :)))» — откомментировал Жапаров фотографию, на которой Атамбаев наградил офицера.
Жапаров 2 сентября на церемонии вручения госнаград почему-то решил дать пояснение о причинах публикации этого комментария. По его словам, тогда он критиковал власти за то, что госнаграды «покупались и раздавались по знакомству».
«Без денег тебе не светила ни одна награда. Вы все это знаете. Я с приходом к власти собрал комиссию и сказал, что отныне нужно давать [награды] достойным, а не за деньги. Мы не сможем развивать страну, если будем продавать награды. […] Среди вас сегодня есть те, кто в течение 20-30, даже 50 лет ничего не получал. […] Мы посмотрели всех, кому не давали, и даем достойным», — сказал он.Жапаров подчеркнул, что не раздает награды только «дежурным» и тем, кто его поддерживает.
«Я имена не буду называть, но среди [получивших награды] есть люди, которые меня критикуют и не поддерживают. Нельзя вычеркивать из списка только за критику или недопонимание», — заявил президент.
Издание Sputnik.kg подсчитало, что за шесть лет президентства Алмазбек Атамбаев дал различные госнаграды больше 30 тысячам человек. Второй в списке Аскар Акаев, который был президентом почти 15 лет. Он за этот срок дал госнаграды более 9 тысячам человек.
Садыр Жапаров же за год у власти (материал Sputnik.kg вышел в октябре 2021 года) удостоил различными госнаградами 1 753 человека.
Какие награды вызвали критику?
Садыр Жапаров наградил двух своих соратников и друзей — главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и спикера парламента Таланта Мамытова.
Жапаров 1 сентября присвоил председателю ГКНБ и замглавы Кабмина Камчыбеку Ташиеву высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры». В указе, который подписал президент, отмечается, что степень Ташиеву присвоили «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».
Позже президент пояснил, что Ташиев «находится на передовой по прекращению конфликта и примирению двух народов». Он отметил, что «мы не должны упускать из виду его усилия по укреплению национальной безопасности, усилению границ и реформированию правоохранительных органов».
Кроме того, по словам Жапарова, «народ также признает, что заслуги Ташиева, которых он достиг ранее на государственной должности, должны быть достойно оценены».
В один день с Ташиевым спикер парламента Талант Мамытов получил звание «Заслуженный юрист».
Незаконный курултай?
16 августа Садыр Жапаров подписал указ «О созыве народного курултая» — это должно произойти 25 ноября. Курултай планируют провести за счет Резервного фонда председателя Кабмина и Фонда президента.
Юристы настаивают, что президент не имеет права созывать курултай, так как не принят конституционный закон о народном курултае. Сейчас документ находится на рассмотрении профильного комитета парламента. Но в администрации президента, да и сам Жапаров настаивают, что глава государства имеет полное право созывать народный курултай.
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