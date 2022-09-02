Жапаров 2 сентября на церемонии вручения госнаград почему-то решил дать пояснение о причинах публикации этого комментария. По его словам, тогда он критиковал власти за то, что госнаграды «покупались и раздавались по знакомству».

«Без денег тебе не светила ни одна награда. Вы все это знаете. Я с приходом к власти собрал комиссию и сказал, что отныне нужно давать [награды] достойным, а не за деньги. Мы не сможем развивать страну, если будем продавать награды. […] Среди вас сегодня есть те, кто в течение 20-30, даже 50 лет ничего не получал. […] Мы посмотрели всех, кому не давали, и даем достойным», — сказал он.Жапаров подчеркнул, что не раздает награды только «дежурным» и тем, кто его поддерживает.

«Я имена не буду называть, но среди [получивших награды] есть люди, которые меня критикуют и не поддерживают. Нельзя вычеркивать из списка только за критику или недопонимание», — заявил президент.

Издание Sputnik.kg подсчитало, что за шесть лет президентства Алмазбек Атамбаев дал различные госнаграды больше 30 тысячам человек. Второй в списке Аскар Акаев, который был президентом почти 15 лет. Он за этот срок дал госнаграды более 9 тысячам человек.

Садыр Жапаров же за год у власти (материал Sputnik.kg вышел в октябре 2021 года) удостоил различными госнаградами 1 753 человека.

Какие награды вызвали критику?

Садыр Жапаров наградил двух своих соратников и друзей — главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и спикера парламента Таланта Мамытова.