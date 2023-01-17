В мессенджерах распространяется фейковое сообщение о том, что на Токтогульской ГЭС якобы остановился один из агрегатов, который является главным источником электроэнергии в стране. В сообщении говорится, что в связи с аварией по всему Кыргызстану четыре раза в день будут отключать электричество.

По словам главы правления Нацэнергохолдинга Талайбека Байгазиева, все агрегаты работают в штатном режиме.

«Никаких [аварий] c агрегатом не было. Это пишут фейки», — отметил он.

В компании «Электрические станции» также сообщили, что со стороны Токтогульской ГЭС никаких ограничений в подаче электроэнергии не было.

С наступлением аномальных холодов с начала января в разных частях Кыргызстана то и дело случались перебои с электричеством. Граждане жалуются на то, что света нет по нескольку часов, а то и целый день.

Власти же свою очередь говорят, что с наступлением аномальных холодов не вводили веерные отключения, а отсутствие электричества по нескольку часов называют «регулировочными отключениями». Ранее энергетики уже предупреждали граждан, что в ближайшие дни возможно будут отключать электричество, чтобы сберечь оборудование от перегревов и выхода из строя.

Энергетики отмечают, что в нынешние морозы кыргызстанцы бьют все максимальные рекорды по потреблению электроэнергии. По их данным, суточное потребление в некоторые дни доходило до 76,4 кВт.ч. Однако он отметил, что энергосистема в морозы «работала в штатном режиме» и энергетики «ожидали такие нагрузки».

Фото на главной: Эрнист Нурматов / «Азаттык».