Что говорят в НТРК?

В ноябре прошлого года НТРК объявила конкурс, чтобы заменить старый логотип на новый. Тогда победившему был обещан денежный приз, но сколько именно, открыто не объявляли.

Представительница телеканала, журналистка Чынар Капарова 16 января сообщила, что представленные на конкурс работы не одобрила комиссия и разработку логотипа поручили студии дизайна и эфирного оформления корпорации.

«Команда дизайнеров в составе Мелиса Орозалиева разработала логотип первого Национального канала и представила на рассмотрение комиссии несколько вариантов. Коллегиальный и художественный советы из 14 человек одобрили этот логотип и начали выдавать в эфир. Нужно отметить, так как логотип разработали студия дизайна и эфирного оформления самой корпорации деньги не были выделены», — сказала она.

Она отметила, что НТРК расследует причину сходства и пересмотрит вопрос о логотипе снова.

Позже на своей странице в Фейсбук дизайнер Мелис Орозалиев, разработавший логотип высказал свое мнение об этой ситуации.

«Со стороны наверное виднее. Если говорить о новом логотипе, то мы несколько раз рисовали эскизы, меняли, поправляли и пришли к этому. Я лично сам нарисовал логотип. Откуда идея и с какого эскиза вы можете увидеть на рисунке. Логотип афганского телеканала я увидел только сегодня [16 января]. Их сходства меня тоже удивили. Но если приглядеться хорошо, то можно заметить, что они разные. Но как бы я не доказывал свою правоту, не смогу донести до людей, кто думает иначе», — написал Орозалиев.

Эскизы логотипа НТКР. Фото: Мелис Орозалиев

Он добавил, что каждый раз, когда корпорация меняет логотип, общественность бурно реагирует на это.

«Когда до этого канал перешел на статус общественного и был другой логотип, начали говорить, что “двери юрты кривые”, похож на “купол” и еще что-то. Из-за принятия общественной критики мы меняем логотип снова и снова, а потом возвращаемся в начало. Со временем наверное люди привыкают к логотипу, судя по тому, что просят оставить “юрту”», — добавил он.

По инициативе президента Садыра Жапарова статус главного телеканала страны изменили с «общественного» на «национальный» в мае 2022 года. НТРК возглавил список телеканалов, финансируемых из госказны — с 2007 года из бюджета было выделено 10,1 млрд сомов – 6,6 млрд из которых перечислено на НТРК.