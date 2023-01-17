В суде пояснили, что статья «Незаконное пересечение государственной границы» не распространяется на случаи прибытия иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права убежища.

«На этом основании нас отпустили. Мы попросили статус беженца и подали наши запросы. Посмотрим, что теперь будет», — рассказал казахстанскому бюро Радио «Свобода» Асхат Жексебаев.

О задержании казахстанских активистов стало известно в ноябре 2022 года. ГКНБ тогда сообщил, что их подозревают в незаконном пересечении границы и суд заключил их под стражу на два месяца. По данным спецслужбы, активисты 26 октября незаконно пересекли кыргызско-казахскую госграницу в обход официальных пунктов пропуска, вброд недалеко от КПП «Кордай-Автодорожный».

Казахские правозащитники говорили, что Жексебаев и Баймагамбетова хотят попросить власти Кыргызстана предоставить им статус беженца.

В октябре 2021 году суд в Алматы осудил 50-летнего Асхата Жексебаева и 30-летнюю Диану Баймагамбетову по обвинению в участии в деятельности движений «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Коше партиясы», ранее признанных казахским судом экстремистскими организациями. При этом в принятой в 2019 году Европарламентом резолюции ДВК назван «мирным оппозиционным движением».

Тогда суд приговорил Жексебаева к пяти годам тюрьмы, а Баймагамбетову к двум годам ограничения свободы. По данным казахских СМИ, Жексебаев в мае 2022 года вышел из тюрьмы, освободившись условно-досрочно.