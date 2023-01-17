Депутат Дастан Бекешев в своем Twitter прокомментировал введение временного запрета на вывоз наличных долларов из страны. По мнению нардепа, Кабинету министров стоило ввести запрет на ввоз в страну наличных рублей, «которого стало непомерно много и банки не знают куда его девать».

«Прекрасно понимаю, что Кабмин ищет пути по предотвращению вывоза долларов в Россию, но надо было идти от обратного — ограничивать ввоз рублей на территорию страны и запретить банкам принимать наличные рубли в определенном размере», — считает парламентарий.

Парламентарий добавил, что запрет на вывоз иностранной валюты из Кыргызстана, вступивший в силу, противоречит Конституции и закону «Об операциях в иностранной валюте».

Кабмин 16 января ввел временный запрет на вывоз наличных долларов из Кыргызстана. Отмечается, что такое решение принято для «обеспечения финансово-экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов Кыргызстана».

Теперь действуют такие лимиты:

нерезидентам и иностранцам разрешено вывозить не более $5 тысяч;

резидентам и гражданам Кыргызстана — не более $10 тысяч.

В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызстана наличных долларов свыше $10 тысяч взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит.

После установления запрета в Нацбанке заявили, что в банках и обменных бюро достаточно иностранной валюты для осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов.

Ситуация с долларом

Кыргызстанцы ощущали нехватку наличных долларов на протяжении почти всего 2022 года — начиная с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, после чего многие страны мира ввели против РФ беспрецедентные санкции.

Экономист Марат Мусуралиев в интервью «Клоопу» в ноябре 2022 года связывал нехватку наличной валюты с запретом западных стран ввозить в Россию наличные доллары.

По его словам, в Россию прекратился приток долларов США, но спрос остался и из-за это Россия «начала эту наличку “высасывать” по всему миру, и в первую очередь из тех стран, с которыми у России высокая степень экономической интеграции, безвизовый режим, и максимально упрощенный режим пересечения границы». О том, что наличные доллары вывозят из страны буквально мешками в Россию говорил и глава Нацбанка Кубанычбек Боконтаев. Информацию о массовом вывозе долларов в Россию подтверждал и глава Кабмина Акылбек Жапаров.

По данным Нацбанка, в январе-ноябре 2022 года физлица перечислили в другие страны $912 млн. Из них $860 млн в Россию – это больше, чем весь отток долларов за рубеж в 2021 году ($562 млн).

По мнению Мусуралиева, вторая причина дефицита наличных долларов в Кыргызстане — это запрет на их переводы из России. Он отмечает, что если раньше трудовые мигранты высылали из России на родину рубли и доллары, то сейчас они могут вывозить и переводить только наличные рубли.

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