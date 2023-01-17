С наступлением аномальных холодов с начала января в разных частях Кыргызстана то и дело случались перебои с электричеством. Граждане жалуются на то, что света нет по нескольку часов, а то и целый день.

Журналист «Азаттыка» Бакыт Торогелди опубликовал фотографию одной из улиц жилмассива известного как Поле Чудес, который находится на окраине Бишкека. На фотографии в домах нет электричества и все в кромешной темноте. По словам журналиста, снимок сделан 16 января.

Фото: Азаттык/Бакыт Торогелди

Власти отмечают, что с наступлением аномальных холодов не вводили веерные отключения, а отсутствие электричества по нескольку часов называют «регулировочными отключениями». Ранее энергетики уже предупреждали граждан, что в ближайшие дни возможно будут отключать электричество, чтобы сберечь оборудование от перегревов и выхода из строя.

«Наше оборудование, трансформаторы, линейные электропередачи и так далее, у всего есть технические характеристики у них есть норма загруженности. Например, трансформатор можно загрузить на 100%, если загрузить выше, то там будут проблемы. С таким резким похолоданием идут такие мероприятия», — пояснил глава «Национальной электрической сети Кыргызстана» (НЭСК) Алтынбек Рысбеков 16 января.

Энергетики отмечают, что в нынешние морозы кыргызстанцы бьют все максимальные рекорды по потреблению электроэнергии. По словам главы правления Нацэнергохолдинга Таалайбека Байгазиева, суточное потребление в некоторые дни доходило до 76,4 кВт.ч. Однако он отметил, что энергосистема в морозы «работала в штатном режиме» и энергетики «ожидали такие нагрузки».