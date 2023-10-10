На заседании 10 октября Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении законопроект о реабилитации прав граждан пострадавших в результате репрессий в период 1918-1953 годов.

Законопроект разработали депутаты Жанар Акаев, Нурланбек Шакиев, Чолпон Султанбекова и Мирлан Самыйкожо.

Они предлагают внести поправки в законы «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам» и «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

На заседании 10 октября Акаев отметил, что, каждое решение, признанное законом неправоверным, предлагается реализовать не через судебно-прокурорское рассмотрение, а в комиссионном порядке, с сохранением индивидуальных отношений.

«Это позволит восстановить честное имя жертв политических репрессий, в первую очередь, расстрелянных, осужденных, выселенных и сосланных, лишенных имущества и жилья, подверженных правовому насилию», — сказал он, добавив, что около 40 тысяч кыргызстанцев стали жертвами репрессий.



Ранее этот законопроект одобрил в первом чтении Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша.



По различным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-38 годы, в Кыргызстане было расстреляно от 20 до 40 тысяч человек.

В их числе были и 137 представителей интеллигенции во главе с Торокулом Айтматовым, Иманалы Айдарбековым, Баялы Исакеевым, Касымом Тыныстановым, которые были признаны «врагами народа» и расстреляны в 1938 году.

