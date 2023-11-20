Президент Садыр Жапаров усилил меры безопасности своего соратника председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом 18 ноября сообщил директор телеканала «Регион ТВ» Өткүрбек Рахманов.

Отмечается, что причиной такого решения стали проводимые в последнее время спецслужбами спецоперации против организованных преступных группировок, коррупции и экстремизма.

Эту информацию «Азаттуку» подтвердил и пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, отметив, что охрана Ташиева усилена.

Убийство Кольбаева и борьба с ОПГ

Один из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ тогда сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого Ташиев сделал несколько заявлений о преступных группировках, заявив, что «в стране больше не будет понятия криминальной среды и криминальной кассы».

Затем ряд представителей ОПГ заявили в соцсетях, что отказываются от своего статуса в криминальном мире. ГКНБ также задержал некоторых крупных бизнесменов и госслужащих, якобы имеющих отношение к ОПГ.

Также в ГКНБ заявили, что выявлены и уволены госслужащие, связанные с Көлбаевым и экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, признавшимся в коррупции.

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