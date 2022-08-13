Бывшую первую леди Раису Атамбаеву пять дней назад госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом на своей странице в Facebook рассказал лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков.

Он отметил, что эта третья госпитализация Атамбаевой за 2022 год.

«Сегодня Раиса Атамбаева должна была поехать на свидание к мужу, даже отпросилась у врачей на два часа в колонию №27, [чтобы поехать] вместе с детьми. Но, к сожалению, не смогла [сделать это] из-за общей слабости и нервного переутомления», – рассказал он.

Алмазбек Атамбаев содержится в колонии № 27 в селе Молдовановка. В конце мая сообщалось, что он госпитализирован в Национальный центр кардиологии.

Бывшего президента приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по делу об октябрьских событиях 2020 года.

В июне 2022 года Генпрокуратура выдвинула обвинение Алмазбеку Атамбаеву по делу об июньских событиях 2010 года. По словам адвоката Сергея Слесарева, бывшего президента подозревают в злоупотреблении должностным положением. 10 августа дело передали в суд. Помимо Атамбаева обвинение в злоупотреблении должностным положением предъявили и другим членам Временного правительства: Исмаилу Исакову, Бактыбеку Алымбекову, Кенешбеку Дуйшебаеву и Бектуру Асанову.

12 августа Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде 13 обвиняемым по кой-ташским событиям. Меру пресечения не изменили только Алмазбеку Атамбаеву, который также проходит обвиняемым по этому делу.

Читать еще:

«Атамбаев был богатым еще до президентства». Экс-первая леди ответила на обвинения Садыра Жапарова

Раиса Атамбаева написала заявление на сотрудников ФУГИ, после того как они пытались конфисковать дом в Кой-Таше