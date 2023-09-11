Глава Кабмина Акылбек Жапаров призвал кыргызстанцев экономно потреблять электроэнергию в предстоящий осенне-зимний период. Такое обращение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке 9 сентября.

Жапаров пояснил, что из-за маловодья в этом году будет дефицит электроэнергии, но отметил, что это проблема возникла не сейчас. Глава Кабмина выразил надежду, что с вводом в эксплуатацию новых ГЭС проблема с дефицитом электроэнергии решится.

«Потерпим еще три года, ведь 30 лет терпели. Давайте экономно расходовать электроэнергию. Если понадобится, давайте отключать уличное освещение зимой. Во всем этом нынешняя власть ведь не виновата. Если бы прежние власти строили хотя бы по одной ГЭС в год, то за 30 лет появилось бы 30 ГЭС», — отметил Жапаров.

По его данным, до конца 2026 года в Кыргызстане будет построено 48 ГЭС мощностью от 0,5 до 100 МВт. Кроме того, будут произведены реконструкции Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС с введением дополнительных мощностей в 276 МВт, а с окончанием строительства «Камбар-Аты-1» и «Камбар-Аты-2» в стране будет производиться более 2000 МВт электроэнергии. Также за пять лет будут построены 15 ветряных электростанций мощностью от 100 кВТ до 3 ГВт.

При этом, глава Кабмина отметил, что строительство ГЭС не равносильно строительству школ и дорог.

«Строительство ГЭС — это сложный проект, требующий больше времени и тщательного подхода. Из других стран, например, из России и Туркменистана мы сейчас импортируем [электричество] через наших соседей. Но, оказывается, линии электропередач Казахстана и Узбекистана не выдерживают зимой транзит электроэнергии, отправляемой нам. […] Поэтому, дорогие соотечественники, надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием к нам, нынешнему правительству, и уже сейчас начнете экономить электроэнергию», — заключил он.

В Кыргызстане уже несколько лет наблюдается дефицит электричества, который пытаются восполнить импортом из соседних стран.



Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

В связи этим Минэнерго планирует полностью запретить электроотопление предстоящей зимой. Однако ведомство обещает, что веерных отключений не будет и зимой электроэнергия будет поставляться бесперебойно.

Также с 1 августа в Кыргызстане действует режим ЧС в энергетике. Он, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.