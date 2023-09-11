Президент Садыр Жапаров посетил санаторий «Жыргалан» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области после его реконструкции. Там глава государства обрушился с критикой на работу руководителей Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) «за неэффективное управление санаторно-курортными и туристическими объектами, находящимися на ее балансе».



Жапаров отметил, что «за последние 30 лет ФПК не достигла никаких значимых результатов в развитии и поддержке санаторных, курортных и туристических объектов, а подавляющее большинство этих объектов находится в состоянии упадка, многие уже распроданы». Также по его словам, была коррупционная схема и при распределении путевок в санаторно-курортные учреждения профсоюзов.

«В прошлом году [ФПК] получила 550 млн сомов из бюджета. В этом получите еще около 600 млн. Это все деньги народа. И вы это все крадете и съедаете. Мне финансисты показали, что за 30 лет вы получили 6,5 млрд сомов. За эти годы вы даже не одно здание за шесть тыйынов не построили. […] Вы наоборот все распродали. Всего вы продали 134 объекта из 238. Вы даже распродали медоборудования. […] В вас ни капли патриотизма», — возмутился президент.





Жапаров отметил, что отныне вся эта ситуация будет взята под контроль и он уже дал поручение Генпрокуратуре и Счетной палате провести инвентаризацию незаконно отчужденных объектов и земельных участков, и возвращению их на баланс государства.

Также он добавил, что Кабмину поручено пересмотреть принципы их работы с ФПК, наметить конкретный план совместной работы, для приведения санаторно-курортных и туристических объектов в современный, надлежащий вид, а также пересмотреть принцип распределения путевок.

В июне этого года временная депутатская комиссия представила итоги своей работы по изучению деятельности ФПК. По результатам проверки комиссия выявила незаконную продажу более половины имевшихся у Федерации профсоюзов объектов с 1992 года. Отмечалось, к этому имеют отношении руководители профсоюза, депутаты, министры и другие чиновники.

Сообщалось, что по фактам незаконной продажи объектов ФПК возбудили 29 уголовных дел, но только три из них дошли до суда, а 26 дел были прекращены.