10 сентября в 20:00 завершилось голосование на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу Бишкека.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие всего 20 тысяч 169 человек из зарегистрированных 127 тысяч 239 избирателей. Явка составила 15,85%. 

Согласно предварительным данным информационной избирательной системы, больше всего голосов набрал кандидат Кубанычбек Самаков — 5 тысяч 273 (26,14%). Он сын экс-депутата Карганбека Самакова.

Далее в списке лидеров следуют Русланбек Тагаев, набравший 3 тысячи 831 голос (18,99%), и Аскар Алмаз уулу с 2 тысячами 630 голосами (13,04%). Окончательные итоги ЦИК обязана подвести до 24 сентября.

Однако кандидаты Русланбек Тагаев, Аскар Алмаз уулу и Ыргал Кадыралиева выступили с заявлениями, что не признают итоги выборов. По их словам, было много нарушений во время голосования.

Тагаев в своем обращении после окончания голосования сказал, что нужно провести тщательное расследование.

По словам Кадыралиевой, ее команда зафиксировала множество фактов подкупа избирателей и массовых подвозов, и передала все материалы милиции. Однако кандидатка говорит, что правоохранители бездействуют по этим фактам.

«Мы не признаем итоги этих выборов. Было очень много фактов подкупа избирателей, о которых прекрасно знают правоохранительные органы. Мы верим, что те люди, которые довели эти выборы до такого, будут привлечены к ответственности», — сказал Алмаз уулу.

По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдобековой, в период выборов поступило 26 сообщений о нарушениях. Из них 14 находится на рассмотрении правоохранительных органов.

Всего в повторных выборах по Ленинскому округу приняли участие 24 кандидата, из них 19 мужчин и пять женщин.

Итоги предыдущего голосования в этом округе, прошедшего 28 мая, были признаны недействительными, после того, как подтвердились факты подкупа голосов со стороны кандидатки Дамиры Ниязалиевой, которая лидировала по предварительным итогам выборов.

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