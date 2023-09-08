В мэрии Бишкека сообщили, что дебиторская задолженность жителей города перед муниципальным предприятием «Тазалык» составляет 185 млн сомов.



В муниципалитете говорят, что из-за долга бишкекчан за услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов задерживаются зарплаты сотрудников «Тазалыка» и не производится своевременный ремонт спецтехники.

«По этой причине муниципальное предприятие предлагает наклеить специальные наклейки на дома должников, кто не выплачивает за вывоз мусора более года», — рассказали в муниципалитете.

Отмечается, что «Тазалык» осуществляет коммунальное обслуживание по санитарной очистке городской территории, содержанию городских дорог, элементов внешнего благоустройства, а также занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов за счет средств населения и хозяйствующих субъектов столицы.