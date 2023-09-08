В «Институте медиа полиси» считают «несостоятельным» иск прокуратуры Бишкека с требованием ликвидировать «Клооп».

«Исковое заявление прокуратуры города Бишкек содержит лишь мнение о якобы негативном влиянии материалов редакции, что не может рассматриваться как правовое обоснование и никоим образом не может служить основанием для принятия законного и справедливого решения о прекращении деятельности юридического лица», — отметили они.



О том, что столичная прокуратура обратилась с иском о ликвидации «Клоопа» в Октябрьский и Первомайский районные суды Бишкека стало известно 28 августа. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».



При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.



Новость об иске прокуратуры вызвала резонанс не только в Кыргызстане, но и среди международных организаций.

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.

Помимо ликвидации, «Клоопу» сейчас угрожает и блокировка сайта. 8 сентября юристы «Клоопа» получили письмо с требованием от Минкультуры удалить материал под заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1» согласно закону о фейках.



В документе говорится, что в материале якобы содержится ложная информация. При этом в нем не уточняется, какая именно информация является ложной.

Ведомство потребовало удалить «недостоверную информацию» в течение двух рабочих дней. В противном случае Минкультуры грозится «приостановить» работу сайта «Клоопа» на срок до двух месяцев.

В ответ на это юристы «Клоопа» подали административную жалобу в Минкультуры.