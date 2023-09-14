Госкомитет нацбзопасности сообщил о задержании подозреваемых в организации массовых беспорядков во время межэтнического конфликта в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным ГКНБ, задержанные также подозреваются в убийстве жителя Джалал-Абада во время беспорядков. Всего спецслужба задержала шесть человек.

«Задержанные являясь лидерами сепаратистских групп на территории Сузакского района Джалал-Абадской области, призывали к массовым беспорядкам, организовывали перекрытия дорог путем установления блокпостов, нападали на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов. Также установлено, что один из задержанных причастен к убийству с особой жестокостью жителя города Джалал-Абад — 1962 года рождения, совершенного на одном из указанных блокпостов», — сообщили в ГКНБ.

Всех задержанных водворили в СИЗО ГКНБ.

Межэтнический конфликт 2010 года

С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в эти дни в Оше и Джалал-Абаде был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение. Тысячи зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику.

Всего в столкновениях на юге Кыргызстана летом 2010 года, по данным Минздрава, погибли 426 человек, ранения получили более тысячи человек, а материальный ущерб составил около $2,2 млрд.



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