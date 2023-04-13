Руководство Департамента туризма и национального парка «Ала-Арча» 13 апреля показало земельные участки «соответствующему инвестору» для строительства сервисного центра обслуживания туристов. Об этом сообщили 13 апреля в Департаменте туризма.
«Запланированный сервисный центр туристского обслуживания включает в себя такие компоненты, как кафетерий, намазкана, современный туалет, информационный центр для туристов и место для предложения сувениров туристам», — говорится в сообщении.
Однако данные инвестора и сколько вложат в проект не сообщаются.
Ранее стало известно, что в национальном парке сносят старый двухэтажный альплагерь, чтобы на его месте построить новый современный гостиничный комплекс. Для этого уже начали рыть котлован.
Природный парк «Ала-Арча» расположен в 17 км от Бишкека, на высоте 1600-4800 м и занимает площадь более 16 тысяч гектаров. Его создали в 1972-1982 годы в целях сохранения уникального ландшафта ущелья Ала-Арча и его восстановления.