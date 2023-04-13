Руководство Департамента туризма и национального парка «Ала-Арча» 13 апреля показало земельные участки «соответствующему инвестору» для строительства сервисного центра обслуживания туристов. Об этом сообщили 13 апреля в Департаменте туризма.

«Запланированный сервисный центр туристского обслуживания включает в себя такие компоненты, как кафетерий, намазкана, современный туалет, информационный центр для туристов и место для предложения сувениров туристам», — говорится в сообщении.

Однако данные инвестора и сколько вложат в проект не сообщаются.